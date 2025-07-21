Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Теннисисты поборются за iPhone на турнире в честь Дня города Пскова

Открытый турнир по настольному теннису, посвящённый Дню города Пскова, пройдёт 26 и 27 июля. Об этом сообщает клуб «Нордман».

Фото: ПАИ

В соревнованиях смогут принять участие не более 100 спортсменов. Турниры пройдут в одиночном разряде среди мужчин и женщин, а также в парном разряде в любых комбинациях.

Организаторы принимают предварительные заявки до 26 июля. В одиночном разряде наградят первую шестёрку игроков, в парном – призёров. Также будут отмечены лучшие среди женщин, юниоры и ветераны.

Главным призом за победу в общем разряде станет смартфон iPhone 16 Pro.

Ранее была опубликована программа празднования Дня города в Пскове. Ознакомиться с ней можно здесь.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2025

Теннисисты поборются за iPhone на турнире в честь Дня города Пскова
21 июля 2025

Великолучане участвуют в чемпионате России по стрельбе из лука
21 июля 2025

Новым главой Федерации лёгкой атлетики Псковской области стал Родион Крылов
21 июля 2025

Пскович стал призёром международного турнира по функциональному многоборью
21 июля 2025

Великолукский велосипедист выиграл серебро на чемпионате России
21 июля 2025

Псковский тренер стал призёром чемпионата России по гребле на каноэ
21 июля 2025

Псковский футболист попал в заявку «Зенита» на матч первого тура РПЛ
21 июля 2025

Псковичка выиграла второе серебро чемпионата России по гребле на байдарках

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...