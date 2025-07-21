Теннисисты поборются за iPhone на турнире в честь Дня города Пскова

17:17, 21 июля 2025, ПАИ

Открытый турнир по настольному теннису, посвящённый Дню города Пскова, пройдёт 26 и 27 июля. Об этом сообщает клуб «Нордман».

В соревнованиях смогут принять участие не более 100 спортсменов. Турниры пройдут в одиночном разряде среди мужчин и женщин, а также в парном разряде в любых комбинациях.

Организаторы принимают предварительные заявки до 26 июля. В одиночном разряде наградят первую шестёрку игроков, в парном – призёров. Также будут отмечены лучшие среди женщин, юниоры и ветераны.

Главным призом за победу в общем разряде станет смартфон iPhone 16 Pro.

Ранее была опубликована программа празднования Дня города в Пскове. Ознакомиться с ней можно здесь.

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