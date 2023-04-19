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Общество

На задержку сроков газификации пожаловался Армену Мнацаканяну житель Неёлово-2

Фото пресс-службы ПОСД

Проблемы догазификации в очередной раз стали темой обращения граждан в общественную приёмную «Единой России» - с просьбой помочь разобраться в ситуации к вице-спикеру Армену Мнацаканяну обратился житель деревни Неёлово-2 в Псковском районе Николай Ломанов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Заявитель рассказал, что подключения газа к своему дому он ждёт второй год. По его словам, газопровод в населённом пункте уже проложен, а за проведение газа в пределах участка и разводку по дому внесена предоплата.

«В ноябре 2021 года Газпром проложил трубу, и на этом всё закончилось. Первое дополнительное соглашение я подписал в 2022 году, в феврале этого года заключил ещё одно. Оплатил половину стоимости внутренних работ – 66 тысяч 400 рублей. Но газа как не было, так и нет», - описал хронологию взаимоотношений с газораспределительной организацией Николай Ломанов.

Вице-спикер подтвердил, что по закону расходы по проведению газа в пределах участка и его подключению непосредственно в доме лежат на собственнике. Вопрос – в несоблюдении договорных обязательств по срокам выполнения этих работ.

За разъяснениями Армен Мнацаканян обратился к руководству «Газпром газораспределение Псков». Заместитель генерального директора Игорь Мелузов заверил, что ждать газ жителям Неёлово-2 осталось совсем недолго: внутрипоселковые газовые сети сделаны, а работы по подключению домовладений начнутся на следующей неделе.

Армен Мнацаканян пообещал держать ситуацию на контроле и через неделю лично созвониться с посетителем общественной приёмной, чтобы узнать, выполняют ли газовики данное жителям Неёлово-2 обещание.

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