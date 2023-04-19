В Псковской области прошли учения по ликвидации последствий кибератак

17:53, 19 апреля 2023, ПАИ

Межведомственные киберучения по предупреждению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации впервые прошли в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В учениях приняли участие государственные и муниципальные служащие – управленцы и технические специалисты в сфере информационной безопасности. Среди них – сотрудники правительства Псковской области, регионального комитета по здравоохранению, администрации Пскова, Медицинского информационно-аналитического центра, Центра информационных систем Псковской области и МФЦ.

В качестве полигона для киберучений использовалась инфраструктура виртуального предприятия, функционально схожая с реальной организацией.

Участники разделились на группу мониторинга и группу реагирования. Первой, используя специализированные средства обнаружения вторжений и навыки по анализу сетевого трафика, предстояло обнаружить следы взлома условным хакером, провести анализ событий информационной безопасности, сформировать инциденты и передать найденную информацию группе реагирования. Та, в свою очередь, обладая знаниями об инфраструктуре виртуального предприятия и основываясь на информации от группы реагирования, общесистемными средствами устраняла уязвимые места в инфраструктуре виртуального предприятия.

Итогом совместной работы обеих групп стали проверка готовности и повышение практических навыков специалистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в сфере технической защиты информации.

«Такое мероприятие проходит в Псковской области впервые и является знаковым событием в сфере обеспечения региональной кибербезопасности. Киберучения проводятся в условиях, приближенных к реальным, и направлены на проверку и повышение профессиональных компетенций и прикладных навыков специалистов по информационной безопасности, работающих в социально значимых отраслях в органах государственной и муниципальной власти, и в первую очередь в системе здравоохранения. Предмет киберучений – это то, с чем участники регулярно сталкиваются в своей профессиональной деятельности. Рассчитываю, что мероприятия такого формата будут проводиться ежегодно с привлечением все более широкой аудитории участников. В условиях появления новых потенциальных уязвимостей и роста деструктивной активности киберзлоумышленников это принципиально важно для нас…» - отметил заместитель начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области — начальник отдела защиты информации Эдуард Смирнов.

Киберучения организованы при поддержке управления цифрового развития и связи правительства Псковской области и Центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности ООО «Инфолайн» в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.