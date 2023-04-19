Принят закон о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных

17:30, 19 апреля 2023, ПАИ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий расширение кредитных каникул для созаемщиков граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Документ инициировала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас законом предусмотрено право на приостановление исполнения обязательств по кредитам следующим заемщикам: военнослужащим, под которыми понимаются кадровые военнослужащие, добровольцы и мобилизованные граждане, а также членам семьи военнослужащих: супругам, несовершеннолетним детям, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами в детстве, детям до 23 лет на очном обучении и находящимся на иждивении военнослужащего.

«На практике встречаются случаи, когда будущий участник СВО взял кредит совместно с родителями, усыновителями или иными лицами. Указанные лица формально по статусу не подпадают под действие федерального закона. В такой ситуации в случае смерти участника специальной военной операции или тяжелой инвалидности долг может лечь на других созаемщиков - его родителей или усыновителей», - говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

В связи с этим принятым законом предусматривается право на приостановление исполнения обязательств для всех созаемщиков, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне заемщика, являющегося участником специальной военной операции. Эта норма применяется к требованиям, в которых заемщик определил дату начала льготного периода начиная с 21 сентября 2022 года.

Документ также предусматривает право на списание кредитных обязательств в случае гибели заемщика при выполнении задач спецоперации либо признания его инвалидом I группы для совершеннолетних детей, родителей или усыновителей военнослужащего, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне такого военнослужащего.