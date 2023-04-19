Лопнувшее колесо стало причиной ДТП в Псковском районе

17:44, 19 апреля 2023, ПАИ

В Псковском районе лопнувшее колесо автомобиля «Лада Икс Рей» стало причиной ДТП. В результате машина врезалась в фонарный столб, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Происшествие произошло на седьмом километре дороги Череха – Назимово. Пострадали 45-летняя водитель и четырёхлетний ребёнок. Госпитализация им не потребовалась.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.