Лопнувшее колесо стало причиной ДТП в Псковском районе
В Псковском районе лопнувшее колесо автомобиля «Лада Икс Рей» стало причиной ДТП. В результате машина врезалась в фонарный столб, передает корреспондент ПАИ.
Происшествие произошло на седьмом километре дороги Череха – Назимово. Пострадали 45-летняя водитель и четырёхлетний ребёнок. Госпитализация им не потребовалась.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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