Псковский губернатор с честью выдержал экзамен президента — политолог

18:01, 19 апреля 2023, ПАИ

«Встреча губернатора с президентом — это своеобразный экзамен, завершение одного цикла и начало другого, и глава Псковского региона Михаил Ведерников с честью выдержал это испытание», — заявила гендиректор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

«Экономика Псковской области перестроилась и показывает рост по основным направлениям социально-экономического развития», — подчеркнула Наталья Линдигрин. По её словам, за последний год собственные доходы регионального бюджета увеличились почти на три миллиарда рублей.

«Такая динамика позволила Псковской области сократить госдолг до 70,6 %, превышавший ещё в 2017 году 100 % собственных доходов», — заметила Наталья.

Ранее сообщалось, что 18 апреля состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова. Глава региона доложил о социально-экономическом развитии региона, о ситуации с транспортной доступностью и знаковых проектах, которые реализуются в настоящий момент.