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Общество

Члены общественной палаты РФ наблюдали за уроком мужества в псковской гимназии

Урок мужества прошёл сегодня в 8А классе Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Модератором прямого включения с общественной палатой Российской Федерации стал телеканал «Первый Псковский».  

Работая в командах, школьники познакомились с копиями архивных документов. В каждом деле – исторически достоверные факты геноцида в концлагерях, располагавшихся на территории Псковской области.

В конце урока школьники выступили в роле присяжных заседателей и самостоятельно вынесли вердикт нацистскому режиму. Следили за ходом занятия члены общественной палаты РФ.

Псков стал одним из десяти городов, который в режиме видеосвязи показал и рассказал какие мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти, проходят в регионе, урок мужества – один из них. 

Добавим, такие уроки мужества прошли во всех школах региона. Они посвящены Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

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