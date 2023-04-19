Члены общественной палаты РФ наблюдали за уроком мужества в псковской гимназии
Урок мужества прошёл сегодня в 8А классе Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Модератором прямого включения с общественной палатой Российской Федерации стал телеканал «Первый Псковский».
Работая в командах, школьники познакомились с копиями архивных документов. В каждом деле – исторически достоверные факты геноцида в концлагерях, располагавшихся на территории Псковской области.
В конце урока школьники выступили в роле присяжных заседателей и самостоятельно вынесли вердикт нацистскому режиму. Следили за ходом занятия члены общественной палаты РФ.
Псков стал одним из десяти городов, который в режиме видеосвязи показал и рассказал какие мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти, проходят в регионе, урок мужества – один из них.
Добавим, такие уроки мужества прошли во всех школах региона. Они посвящены Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
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