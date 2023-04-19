Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работу по увеличению количества заказов на производственных мощностях ИК-4 провел Тимур Курдюков

Фото пресс-службы УФСИН

В целях получения заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд начальником ИК-4 УФСИН России по Псковской области Тимуром Курдюковым проведены рабочие встречи с рядом должностных лиц, заинтересованных в взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Фото пресс-службы УФСИН

В ходе рабочей поездки Тимур Курдюков провел переговоры с директором стадиона «Машиностроитель» Ольгой Черкасовой на предмет изготовления силами исправительного учреждения ограждения для стадиона «Локомотив» в рамках его преобразования. Рассмотрены варианты модернизации заборной конструкции, а также сроки реализации проекта.

Фото пресс-службы УФСИН

Отметим, что опыт в исполнении подобных элементов благоустройства у ИК-4 имеется, да и процесс взаимодействия с заказчиком налажен. Так, в декабре прошлого года учреждением УИС исполнен в срок государственный контракт на оборудование ледовой арены в Финском парке г. Пскова специальными бортами. С этой целью директору стадиона была организована экскурсия на участок металлообработки и показаны все этапы изготовления.

Фото пресс-службы УФСИН

На встрече с главным врачом Псковского областного клинического центhа психиатрии и наркологии Михаилом Мироновым начальник исправительной колонии рассказал об имеющемся положительном опыте по обеспечению учреждений здравоохранения региона предметами мягкого инвентаря, предоставил каталог выпускаемой продукции и прайс-лист с ценами на изготовление. Стороны договорились о сотрудничестве в вопросах производства товаров для нужд центра и поддержанию постоянных деловых контактов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 апреля 2023

Работу по увеличению количества заказов на производственных мощностях ИК-4 провел Тимур Курдюков
19 апреля 2023

Члены общественной палаты РФ наблюдали за уроком мужества в псковской гимназии
19 апреля 2023

Более 60% старшеклассников определились с будущей профессией
19 апреля 2023

В Пскове благоустроят территорию от кампуса до Мирожского монастыря
19 апреля 2023

Псковские активисты передали на фронт два УАЗа
19 апреля 2023

На задержку сроков газификации пожаловался Армену Мнацаканяну житель Неёлово-2
19 апреля 2023

80 млн рублей собираются потратить на ремонт Октябрьского проспекта в Пскове
19 апреля 2023

ФОТОФАКТ С памятника на могиле Пушкина сняли защитный футляр

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...