Работу по увеличению количества заказов на производственных мощностях ИК-4 провел Тимур Курдюков

18:35, 19 апреля 2023, ПАИ

В целях получения заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд начальником ИК-4 УФСИН России по Псковской области Тимуром Курдюковым проведены рабочие встречи с рядом должностных лиц, заинтересованных в взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

В ходе рабочей поездки Тимур Курдюков провел переговоры с директором стадиона «Машиностроитель» Ольгой Черкасовой на предмет изготовления силами исправительного учреждения ограждения для стадиона «Локомотив» в рамках его преобразования. Рассмотрены варианты модернизации заборной конструкции, а также сроки реализации проекта.

Отметим, что опыт в исполнении подобных элементов благоустройства у ИК-4 имеется, да и процесс взаимодействия с заказчиком налажен. Так, в декабре прошлого года учреждением УИС исполнен в срок государственный контракт на оборудование ледовой арены в Финском парке г. Пскова специальными бортами. С этой целью директору стадиона была организована экскурсия на участок металлообработки и показаны все этапы изготовления.

На встрече с главным врачом Псковского областного клинического центhа психиатрии и наркологии Михаилом Мироновым начальник исправительной колонии рассказал об имеющемся положительном опыте по обеспечению учреждений здравоохранения региона предметами мягкого инвентаря, предоставил каталог выпускаемой продукции и прайс-лист с ценами на изготовление. Стороны договорились о сотрудничестве в вопросах производства товаров для нужд центра и поддержанию постоянных деловых контактов.