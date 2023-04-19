Об истории деревянной скульптуры Можайского и новом пространстве в Пскове расскажут в новой программе «День музея»

18:52, 19 апреля 2023, ПАИ

Третий выпуск новой программы «День музея» выйдет сегодня, 19 апреля, на телеканале «Первый Псковский» в 19:25.

Темы выпуска:

– в Пскове стартовал 68-й Международный археологический семинар;

– в Палатах у Сокольей башни заработает выставочное пространство «Кто в доме хозяин» с восстановленным бытом псковской избы начала XX века;

– в музее-усадьбе Мусоргского открылась выставка экспонатов из фондов Псковского музея-заповедника;

– во Дворе Постникова последние дни работает выставка, посвящённая 560-летию со дня строительства церкви в Мелётово.

Также зрители узнают историю деревянной скульптуры Николы Можайского, которую можно увидеть в экспозиции «Искусство и культура древнего Пскова».

Программу «День музея» смотрите на «Первом Псковском» по средам в 19:25. Повтор — в среду в 23:55 и в четверг в 11:55.