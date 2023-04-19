Об истории деревянной скульптуры Можайского и новом пространстве в Пскове расскажут в новой программе «День музея»
Третий выпуск новой программы «День музея» выйдет сегодня, 19 апреля, на телеканале «Первый Псковский» в 19:25.
Темы выпуска:
– в Пскове стартовал 68-й Международный археологический семинар;
– в Палатах у Сокольей башни заработает выставочное пространство «Кто в доме хозяин» с восстановленным бытом псковской избы начала XX века;
– в музее-усадьбе Мусоргского открылась выставка экспонатов из фондов Псковского музея-заповедника;
– во Дворе Постникова последние дни работает выставка, посвящённая 560-летию со дня строительства церкви в Мелётово.
Также зрители узнают историю деревянной скульптуры Николы Можайского, которую можно увидеть в экспозиции «Искусство и культура древнего Пскова».
Программу «День музея» смотрите на «Первом Псковском» по средам в 19:25. Повтор — в среду в 23:55 и в четверг в 11:55.
Об истории деревянной скульптуры Можайского и новом пространстве в Пскове расскажут в новой программе «День музея»