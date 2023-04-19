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Псковские курсанты показали лучшие результаты на всероссийской конференции

Фото пресс-службы Псковского филиала Университета ФСИН России

Псковские курсанты показали лучшие результаты на всероссийской конференции «История Великой Победы», сообщает пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсант второго курса Псковского филиала Университета ФСИН России Елизавета Грищенкова одержала победу в секции «Пересмотр итогов Великой Отечественной войны», представив на конференции научную работу «На кровавой реке».

Псковский курсант второго курса Полина Яковлева с работой «Фашистское подполье в XXI веке» заняла второе место в этой секции.

Научный руководитель победителя и призёра конференции — начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.

Курсант третьего курса Псковского филиала университета Юлия Маменченкова заняла третье место по итогам работы круглого стола «Теоретические, практические, правовые аспекты реализации охраны и конвоирования», который также проходил в рамках «Марафона знаний» (научный руководитель — профессор кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Олег Ковалев).

Отметим, что конкурс проходил в рамках научных мероприятий «Марафон знаний», приуроченных к Году педагога и наставника.

Среди научных мероприятий, в которых приняли участие курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России, – научно-практическая конференция «История Великой Победы», в рамках которой работали три секции: «Бессмертный полк», «Пересмотр итогов Великой Отечественной войны и возрождение нацизма: конец XX – начало XXI века», «Уголовно-исполнительная система в годы Великой Отечественной войны».

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