Глава ФАС заявил, что топливо в России не подорожает

20:51, 19 апреля 2023, ПАИ

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский не видит предпосылок для подорожания топлива в России. По его словам, ситуация в рознице сейчас стабильна, нефтепродуктов достаточно. Об этом сообщает телеграм-канал «РГ | Автопарк».

«Приоритетом является насыщение внутреннего рынка, топлива у нас достаточно. Цены на заправках у нас не меняются», — сказал Шаскольский.

Отвечая на вопрос, не опасается ли ФАС роста цен на топливо в России, глава ведомства подчеркнул, что каких-либо предпосылок к этому не видит. Также он напомнил, что сезон ремонтов на НПЗ, который всегда приходится на весну и лето, учитывается, в связи с чем создаются запасы топлива.

По данным Росстата, цены на АЗС остаются достаточно стабильными уже много недель подряд. За период с 4 по 10 апреля средние розничные цены на бензин выросли на 1 копейку — до 50,91 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 5 копеек — до 58,22 рубля за литр.