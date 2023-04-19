Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Упавший беспилотник обнаружили на территории псковского аэропорта

Упавший любительский дрон обнаружен на территории международного аэропорта Пскова. Информацию подтвердили корреспонденту ПАИ два независимых источника.
Беспилотник обнаружили 19 апреля в первой половине дня. Со слов собеседников ПАИ, меры для предотвращения любых возможных угроз были приняты незамедлительно. Сейчас упавший беспилотник отправлен на экспертизу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 апреля 2023

Подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля в центре Пскова

19 апреля 2023

Упавший беспилотник обнаружили на территории псковского аэропорта
19 апреля 2023

Более 70 контейнеров для ТКО установили в Псковском районе
19 апреля 2023

Псковские курсанты показали лучшие результаты на всероссийской конференции
19 апреля 2023

Ремонт двух мостов в Пскове будут проводить параллельно
19 апреля 2023

Псковичи могут присоединиться к Всероссийскому субботнику 22 апреля
19 апреля 2023

Об истории деревянной скульптуры Можайского и новом пространстве в Пскове расскажут в новой программе «День музея»
19 апреля 2023

Работу по увеличению количества заказов на производственных мощностях ИК-4 провёл Тимур Курдюков

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...