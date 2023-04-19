Упавший беспилотник обнаружили на территории псковского аэропорта
Упавший любительский дрон обнаружен на территории международного аэропорта Пскова. Информацию подтвердили корреспонденту ПАИ два независимых источника.
Беспилотник обнаружили 19 апреля в первой половине дня. Со слов собеседников ПАИ, меры для предотвращения любых возможных угроз были приняты незамедлительно. Сейчас упавший беспилотник отправлен на экспертизу.
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19 апреля 2023
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