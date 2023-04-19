Подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля в центре Пскова

20:25, 19 апреля 2023, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В Пскове на площади Победы 13-летний мальчик, двигаясь на электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, угодил по колёса автомобиля «Рено-Логан». Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП подросток госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.