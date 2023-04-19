Подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля в центре Пскова
В Пскове на площади Победы 13-летний мальчик, двигаясь на электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, угодил по колёса автомобиля «Рено-Логан». Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП подросток госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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