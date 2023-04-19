Санкт-Петербургский балет представит новую постановку на сцене драмтеатра в Пскове

21:38, 19 апреля 2023, ПАИ

С 22 по 24 апреле на сцене Псковского театра драмы выступит уже известный публике коллектив «Санкт-Петербургский балет», в состав которого входят молодые артисты балета Мариинского, Михайловского и других театров страны. Елена Коцюбира, ведущая солистка балета, лауреат международных конкурсов, в эфире радиостанции «7 НЕБО» раскрыла нюансы новинок балетных выступлений этой весной.

Обновлённая программа будет представлена зрителям в Пскова на гала-концерте. По словам солистки, на гала-концерте будет балет романтический, музыкальный под Шопена, а также эффектные номера из знаменитых балетов «Спящая красавица», «Кармен», «Дон Кихот», «Корсар», «Лебединое озеро» и других.

«Гала-концерт немного изменён, чтобы зрители увидели ещё более интересный концерт», — отметила Елена.

Балерина отметила, что классика всегда раскрывается как для зрителя, так и для выступающих по-разному.

Елена Коцюбира также поделилась, что для создания нового концерта, можно сымпровизировать, но для этого нужен большой опыт, который молодые артисты ещё нарабатывают.

Ведующие радио спросили о любимой музыке, а также о том, отдыхают ли танцоры в обычной жизни.

«Каждый артист любит расслабиться и потанцевать в свободной форме. Но элементы присутствуют, и это сразу видно. Конечно, мы любим потанцевать не только в рамках нашей профессии. А из исполнителей мне нравится Пресняков», — отметила солистка театра.