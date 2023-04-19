Псковичи могут внести вклад в строительство мемориала «Курская битва»

00:12, 20 апреля 2023, ПАИ

Жители Псковской области могут внести посильный вклад в строительство мемориального комплекса «Курская битва» для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и беспримерном подвиге советского народа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Памятное место создаётся в посёлке Поныри, на месте кровопролитных сражений, которые стали переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Среди участников Курской битвы, в том числе участвовавших в военной операции в районе железнодорожной станции Поныри Поныревского района и в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой, есть и наши земляки. Это фронтовики, которые и родились, и выросли на Псковщине, а также те, кто связал свою судьбу с нашим краем после окончания войны.

Пожертвование на строительство и благоустройство мемориального комплекса «Курская дуга» можно сделать путём безналичного перечисления на расчётный счёт Фонда развития Курской области, переводом из личного кабинета в приложении «Сбербанк Онлайн» или переводом по QR-коду с помощью мобильного приложения банка.

«Мемориальный комплекс «Курская битва» — это поистине всенародный проект, благодаря которому будет увековечен героический подвиг советских солдат на Курской дуге», — отметили в правительстве. С инициативой его создания выступили ветераны и их потомки, идею поддержали президент Российской Федерации Владимир Путин, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, участники Великой Отечественной войны, парламентское Собрание Союза Беларуси и России, ветеранские организации Минобороны России и ФСБ России, жители Курской области, общественные организации из других регионов России. Работа над проектом идёт совместно с Российским военно-историческим обществом.

Первую очередь мемориального комплекса планируется открыть 23 августа 2023 года — в день празднования 80-й годовщины победы в Курской битве. Вторая очередь будет открыта 9 мая 2025 года — в день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.