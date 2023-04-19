День открытых дверей проведёт Псковский колледж искусств 21 апреля

23:52, 19 апреля 2023, ПАИ

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приглашает на день открытых дверей, который состоится 21 апреля в музыкальном отделении.

Абитуриенты и их родители получат информацию обо всех специальностях и специализациях колледжа искусств, о правилах приёма в образовательное учреждение, приёмных требованиях к различным направлениям обучения.

В рамках дня открытых дверей запланировано знакомство с учебными корпусами, встречи с ведущими преподавателями и представителями администрации, а также с фотовыставкой студентов колледжа.

Каждый абитуриент получит маршрутный лист с расписанием мероприятий дня открытых дверей.

С 14:00 до 15:45 в здании музыкального отделения колледжа (ул. Воеводы Шуйского, 2) пройдут индивидуальные консультации и беседы с преподавателями всех специальностей и специализаций.

В 16:00 состоится концерт «Симфония дружбы», на котором выступят солисты и творческие коллективы Могилёвского государственного колледжа искусств, лауреаты республиканских и международных конкурсов — народный хор народной песни «Маладзік», народный ансамбль народной музыки «Лянок», солисты специальности «инструментальное исполнительство», стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.