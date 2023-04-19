Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День открытых дверей проведёт Псковский колледж искусств 21 апреля

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приглашает на день открытых дверей, который состоится 21 апреля в музыкальном отделении.

Абитуриенты и их родители получат информацию обо всех специальностях и специализациях колледжа искусств, о правилах приёма в образовательное учреждение, приёмных требованиях к различным направлениям обучения.

В рамках дня открытых дверей запланировано знакомство с учебными корпусами, встречи с ведущими преподавателями и представителями администрации, а также с фотовыставкой студентов колледжа.

Каждый абитуриент получит маршрутный лист с расписанием мероприятий дня открытых дверей.

С 14:00 до 15:45 в здании музыкального отделения колледжа (ул. Воеводы Шуйского, 2) пройдут индивидуальные консультации и беседы с преподавателями всех специальностей и специализаций. 

В 16:00 состоится концерт «Симфония дружбы», на котором выступят солисты и творческие коллективы Могилёвского государственного колледжа искусств, лауреаты республиканских и международных конкурсов — народный хор народной песни «Маладзік», народный ансамбль народной музыки «Лянок», солисты специальности «инструментальное исполнительство», стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 апреля 2023

День открытых дверей проведёт Псковский колледж искусств 21 апреля
19 апреля 2023

Андрей Козлов — об АПК региона: Рост у нас будет однозначно
19 апреля 2023

На книжном форуме состоялась онлайн-встреча с поэтами из Донбасса
19 апреля 2023

Юлия Пересильд опровергла слухи об оплатившем полёт в космос олигархе
19 апреля 2023

Три крыши капитально отремонтируют в Плюсском районе

19 апреля 2023

Тело пожилого мужчины обнаружено на берегу реки Синей
19 апреля 2023

Санкт-Петербургский балет представит новую постановку на сцене драмтеатра в Пскове
19 апреля 2023

Газовую котельную хотят перенести с территории Псково-Печерского монастыря

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...