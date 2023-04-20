В России выпустили новый рекламный ролик о службе по контракту

00:46, 20 апреля 2023, ПАИ

Министерство обороны представило новый агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в Российских вооружённых силах. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Героями 30-секундного видео стали охранник в супермаркете, фитнес-тренер и водитель такси, пишет РИА Новости. «Разве таким защитником ты мечтал стать? Разве в этом твоя сила? Разве такой путь ты хотел выбрать?» — произносит голос за кадром.

В финале все трое мужчин стоят в военной форме в компании сослуживцев с полной выкладкой. В последние секунды ролика на экране появляется призыв «Ты же мужик. Будь им».