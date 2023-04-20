В России выявили злоупотребления с сертификатами на жилье

09:04, 20 апреля 2023, ПАИ

Росфинмониторинг обратил внимание на риски злоупотреблений с использованием жилищных сертификатов. Мера поддержки стала использоваться не для приобретения недвижимости, а для получения ее денежного эквивалента, пишут «Известия».

В сообщении службы приводятся признаки подозрительных операций. Среди них — приобретение недвижимости на небольшой период времени с последующей ее продажей, покупка жилья более низкой стоимости, чем жилищный сертификат, незаинтересованность покупателя в расположении объекта.

В Росфинмониторинге заявили, что признаки злоупотреблений выявили риелторы в конце 2022-го — начале 2023-го. Об этом участники рынка сообщили в службу.

Финразведка аккумулировала информацию, а затем составила информационное сообщение для ИП и компаний, которые выступают посредниками по сделкам с недвижимостью.

В Росфинмониторинге отметили, что на данный момент схема не носит системного характера.