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Общество

Более 100 пациентов за год доставили в больницы вертолёты псковской санавиации

В прошлом году вертолёты санитарной авиации в Псковской области совершили 118 полётов и эвакуировали 119 пациентов, в том числе семерых детей. По состоянию на конец марта этого года таких вылетов было 12. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

В Псковской области реализуются мероприятия по развитию санитарной авиации в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В регионе санитарная авиация функционирует с 2017 года. Осуществляется медицинская эвакуация пациентов из районов области в Псковскую областную клиническую больницу, а также за пределы региона.

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