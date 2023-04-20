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Культура

Великолукский музыкант победил в международном конкурсе

Великолучанин Максим Белоглазов победил в IV Международном конкурсе «Фортепиано сегодня», приуроченном к 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова. Об этом сообщает портал Luki-News. 

Конкурс исполнительского мастерства проходил в два тура на базе Санкт-Петербургской государственной консерватории в период с 2 марта по 14 апреля. По итогам выступления музыкант из Великих Лук получил звание лауреата I степени. 

Фото: портал Luki-News

Максим Белоглазов обучается на 1 курсе Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в классе доцента О. Г. Вайнштейна. 

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