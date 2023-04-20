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Общество

280 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за неделю

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей выросла на 6,9% (на 18 случаев), всего зарегистрировано 280 случаев. Заболеваемость в регионе выше, чем по РФ, на 32,6%. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме: ОРВИ – 262 случая, или 93,6% от общего числа случаев, пневмония – 18 случаев, или 6,4%. Среди заболевших на прошедшей неделе 10,3% детей до 18 лет (29 человек) и 89,7% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в восьми муниципальных образованиях: в Пскове, а также Пушкиногорском, Плюсском, Порховском, Опочецком, Великолукском, Новоржевском и Пустошкинском районах. В том числе в 1,5-4,3 раза областная заболеваемость превышена в семи районах: Пустошкинском, Новоржевском, Великолукском, Опочецком, Порховском, Плюсском, Пушкиногорском.

При этом в Пскове заболеваемость на прошедшей неделе снизилась на 5,2% (на 6 случаев), это выше среднеобластного показателя на 15,3%.

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