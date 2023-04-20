Великолучанин сыграл в первом контрольном матче сборной России U-16

10:51, 20 апреля 2023, ПАИ

Великолучанин Елизар Мартыненко сыграл в первом контрольном матче сборной России U-16 в рамках селекционного сбора в Москве 19 апреля. Об этом сообщает портал Luki-News.

Сборная России U-16 под руководством Андрея Аксёнова, в состав которой вызван футболист спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Елизар Мартыненко, ведя с преимуществом в два мяча, проиграла сверстникам из «Локомотива» – 2:3. Елизар вышел на замену в перерыве и провёл в игре 45 минут.

Команда Андрея Аксёнова проведёт второй контрольный матч с командой ЦСКА, составленной также из игроков 2007 года рождения, который пройдет 25 апреля в 13:00.