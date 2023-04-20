Псковские пенсионеры станут участниками чемпионата по компьютерному многоборью

10:53, 20 апреля 2023, ПАИ

Региональный этап 13-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоится 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В соревнованиях примут участие более 40 человек из 17 районов области, Пскова и Великих Лук. Все конкурсанты — граждане пожилого возраста: мужчины — 60 лет и старше, женщины — 55 лет и старше. Возраст самого взрослого участника — 76 лет.

Организаторами мероприятия выступают РО Союза пенсионеров России по Псковской области и отделение Социального фонда России по Псковской области. В конкурсе регион участвует с 2011 года. Его цель — повышение уровня компьютерной грамотности участников и, как следствие, рост качества жизни пожилых людей.

Организаторы отмечают, что в этом году больше участников из сельской местности. Есть представители деревень Маево Новосокольнического района, Тямша Псковского района и других.

Региональный этап пройдет в актовом зале отделения СФР по Псковской области по адресу: Псков, ул. Петровская, 53.