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Власти Латвии хотят переформатировать место захоронения узников Саласпилса

Власти города Саласпилс в Латвии хотят переформатировать место захоронения жертв одноименного нацистского концлагеря. Они расторгли договор аренды земли с Фондом развития культуры, который приводил в порядок территорию захоронения. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на создателя фонда Влада Богова. В настоящее время он является старшим научным сотрудником Псковского музея-заповедника.

Фото: Влад Богов

«Это историческое кладбище, которое образовалось еще в конце XIX века, поскольку неподалеку находились летние лагеря Российской императорской армии. До начала Первой мировой войны в 1914 году оно было действующим», – рассказал Влад Богов.

По его словам, в 1941 году около этого кладбища построили концлагерь «Саласпилс», а с 1943 года там начали хоронить узников. Позже, в 2009 году, общественная организация «Фонд развития культуры» заключила договор с владельцем земли и на безвозмездной основе обязалась приезжать и убирать эту территорию.

«А теперь владелец этой территории, муниципальное предприятие, прислал письмо о том, что разрывает с нами отношения без объяснения причин», – поделился руководитель фонда. Он рассказал, что распоряжение о прекращении договора было сделано по инициативе Саласпилсской краевой Думы, которая «хочет использовать эту территорию в своих идеологических целях».

Фото: Влад Богов

Влад Богов подчеркнул, что ещё в 2008 году мэр города Юрис Путныньш назвал этот мемориал «памятником жертвам двух оккупаций», немецкой и советской. «А в 2015 году вышло исследование, инициатором которого стал новый мэр, Раймондс Чударс. Там стояла задача доказать, что все, что выяснила Чрезвычайная комиссия, – это неправда. Теперь это исследование легло в основу официальной позиции государства», – заключил Влад Богов.

Он рассказал, что теперь мемориальный комплекс «в основном пытается рассказать о жертвах советских репрессий».

Подробное интервью можно прочитать по ссылке

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