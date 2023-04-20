Партию израильских гипсофил уничтожат в Псковской области

11:37, 20 апреля 2023, ПАИ

Карантинный объект выявили специалисты Россельхознадзора при фитосанитарном контроле 3825 гипсофил на складе временного хранения в Псковской области. Продукция, выращенная в Израиле, оказалась заражена западным калифорнийским цветочным трипсом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Северо-Западу.

Опасного вредителя (Frankliniella occidentalis Perg.) выявила лабораторная экспертиза, проведённая в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Данный вид возбудителя заболевания включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Цветы перевозились из Латвии в адрес одной из петербургских фирм. Выпуск 3825 свежих цветов на территорию Российской Федерации запрещён, растительная продукция будет уничтожена по решению собственника.