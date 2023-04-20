В Пыталово открыли мемориальную доску герою СВО Андрею Михайлову

11:44, 20 апреля 2023, ПАИ

Митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти бывшего студента филиала Островского многопрофильного колледжа Андрея Михайлова, погибшего в ходе СВО и награжденного орденом Мужества посмертно, прошел в Пыталово. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

На мероприятии присутствовали мать героя Надежда Михайлова, глава Пыталовского района Вера Кондратьева, представитель военного комиссариата Александр Александров, представитель ПУ ФСБ России по Псковской области отдела города Пыталово Олеся Зубова.

После вступительных речей приглашенных гостей мемориальная доска была торжественно открыта главой Пыталовского района и студенткой колледжа, племянницей погибшего Андрея Михайлова. Затем собравшиеся возложили к ней цветы и почтили минутой молчания память погибшего героя.

Родственники не случайно выбрали сегодняшнюю дату - 20 апреля у Андрея Михайлова день рождения, ему могло бы исполниться 30 лет.

После закрытия митинга ко всем присутствующим обратилась сестра погибшего героя и от лица всех родственников поблагодарила их за то, что помнят о герое.