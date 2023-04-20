Россиянам напомнили о выходных днях в мае

11:20, 20 апреля 2023, ПАИ

Как россияне будут отдыхать в мае, напомнил Минтруд в своем Telegram-канале. Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая.

Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: с 2 по 5 мая. С 6 по 9 мая — выходные, а затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая.

Ранее сообщалось, что лишь 42% псковичей поддерживают идею увеличить майские выходные за счёт новогодних.