Офтальмологическое отделение обновили в великолукской больнице

12:05, 20 апреля 2023, ПАИ

В Великолукской межрайонной больнице после ремонта открылось офтальмологическое отделение. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

К работе приступила и новый врач-офтальмолог Евгения Корчемкина, окончившая Российский университет дружбы народов.

«Врач – не профессия, а образ жизни, – отметила медик. – Есть работа, на которую утром приходишь, а вечером уходишь, оставляя все заботы там. В медицине всё сложнее, ведь врач принадлежит не только себе, но и своим пациентам. Любовь к людям и желание им помочь – главная мотивация врача. Желание помогать людям крепко удерживает врача в профессии. Другая мотивация не работает».



Главный врач больницы Вячеслав Чурсин подчеркнул, что федеральные и региональные меры поддержки молодых специалистов позволяют больнице закрывать ставки, долгое время остававшиеся вакантными.