Нарушения при торгах на капремонт дедовичской школы выявило УФАС

11:40, 20 апреля 2023, ПАИ

Нарушения при торгах на капитальный ремонт Дедовичской средней школы № 1 и ремонт дворовых территорий в Великих Луках выявило Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Администрация Дедовичского района в проекте контракта выступила как заказчик и не учла положение о запрете выплаты аванса исполнителю, предложившему цену контракта более чем на 25% ниже начальной цены.

Заказчик установил условие об обязанности гаранта уплатить заказчику денежную сумму по независимой гарантии в недействующей редакции закона о контрактной системе.

Предписание заказчику не было выдано, так как первое нарушение на результаты торгов не повлияло, победитель снизил цену на 24,7%, а второе он устранил еще до вынесения решения.



Такое же нарушение контрактного законодательства, связанное с выплатой по независимой гарантии, допустила и администрация города Великие Луки, которая проводила торги на ремонт дворовых территорий. Заказчик также объяснил это технической ошибкой, однако получил предписание внести изменения в проект контракта.



В отношении заказчиков проведут административное расследование для установления виновных должностных лиц.