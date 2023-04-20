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Общество

Псковские школьники могут бесплатно выучить язык программирования

Объявлен набор учащихся 8-11 классов на летние образовательные программы проекта «Код будущего». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Код будущего» — образовательный проект федерального значения, предусматривающий бесплатные курсы программирования для школьников с 8 по 11 класс. Программа подразумевает изучение наиболее востребованных языков программирования — Руthon, Jаvа, С++, С#, РНР и другие.

Проект утвержден с целью развития профессионального интереса у школьников к ИТ-специальностям будущего, формированию определенных навыков и умений, способных облегчить в дальнейшем поступление в высшие учебные заведения России по специальности «информатика и программирование».

Всего школьникам предлагается 19 программ от 12 ведущих вузов. Записаться можно на одну из них.

Курсы состоят из 4 модулей, каждый длится по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые 2-3 модуля, остальные — осенью 2023 года.

Школьники со всей страны могут обучаться онлайн. Очное обучение открыто в регионах: Алтайский, Краснодарский и Красноярский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тульская и Челябинская область, ЯНАО.

Для участия в проекте нужно выбрать курс на Госуслугах, подать заявление и пройти вступительное испытание. Прием заявок продлится до 31 мая 2023 года. Количество мест ограничено.

Школьники, успешно сдавшие экзамены, получат сертификат об окончании курса.

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