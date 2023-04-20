Молодежь приглашают на субботник в Корытовском лесопарке

11:59, 20 апреля 2023, ПАИ

Принять участие в «Большом субботнике с МЦ» приглашает всех желающих Псковский городской молодёжный центр 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Субботник пройдет в Корытовском лесопарке, вдоль левого берега реки Великой, на территории от Дачного переулка, 1 до улицы Яна Райниса, 56.

Сбор участников мероприятия состоится в 17:00 на остановке «Подборовская дорога». Добраться до места можно на городских автобусах № 8 или № 8а. По словам организаторов, субботник будет проходить в течение получаса. Инвентарь, мешки и перчатки предоставляются. Регистрация участников возможна через портал ДОБРО.ру

Напомним, Всероссийский субботник в Пскове пройдет 22 апреля.