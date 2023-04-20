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Общество

Молодежь приглашают на субботник в Корытовском лесопарке

Принять участие в «Большом субботнике с МЦ» приглашает всех желающих Псковский городской молодёжный центр 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения. 

Субботник пройдет в Корытовском лесопарке, вдоль левого берега реки Великой, на территории от Дачного переулка, 1 до улицы Яна Райниса, 56.

Сбор участников мероприятия состоится в 17:00 на остановке «Подборовская дорога». Добраться до места можно на городских автобусах № 8 или № 8а. По словам организаторов, субботник будет проходить в течение получаса. Инвентарь, мешки и перчатки предоставляются. Регистрация участников возможна через портал ДОБРО.ру 

Напомним, Всероссийский субботник в Пскове пройдет 22 апреля. 

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