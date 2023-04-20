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Общество

Более 300 сертификатов на средства реабилитации получили псковичи

307 электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) на общую сумму около 11 миллионов рублей активировали в Псковской области. Всего псковичи подали 341 заявку на оформление электронных сертификатов с начала 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда по региону.

«С начала года за оформлением электронного сертификата на ТСР в отделение фонда 79 человек обратились повторно. Значит, граждане по достоинству оценили новый способ обеспечения. Основное его преимущество — короткие сроки. Средства привязываются к банковской карте платежной системы «МИР» получателя и без какого-либо дополнительного документального подтверждения позволяют мгновенно оплатить изделие. Имея на руках активированный сертификат, гражданин самостоятельно выбирает техническое средство реабилитации», — отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Сертификат содержит информацию о виде изделия, которое можно приобрести с его помощью. Это может быть слуховой аппарат, кресло-коляска, костыли, трости — всё, что предусмотрено законом. С полным перечнем средств реабилитации можно ознакомиться в каталоге ТСР на официальном сайте Соцфонда.

Также сертификат содержит информацию о периоде его действия: сейчас он составляет 12 месяцев, но не больше срока, указанного для проведения реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) гражданина с инвалидностью. В сертификате также прописано количество изделий реабилитации, которые можно приобрести с его помощью, и максимальная стоимость ТСР, покупку которого можно оплатить без использования дополнительных средств.

Работает электронный сертификат практически так же, как и обычная банковская карта: им можно мгновенно оплатить выбранный товар. Воспользоваться ЭС можно в офлайн-магазинах или торгово-сервисных предприятиях, подключенных к эквайрингу либо размещенных на маркетплейсах.

На территории региона сегодня действует четыре торговые точки, которые заявили о своей готовности принимать к оплате сертификаты на ТСР. Это филиал «Псковский» Московского протезно-ортопедического предприятия, Псковский протезно-ортопедический центр, центр здорового слуха «Аудиале» и индивидуальный предприниматель Михаил Банников, предлагающий к покупке спецсредства при нарушении функций выделения.

Оформить сертификат можно в личном кабинете на сайте СФР или на портале госуслуг.

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