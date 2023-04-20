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Происшествия

ВИДЕО 23 года колонии получил участник нападения на псковских десантников в Чечне

23 года колонии получил Махди Магомедов, участник нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Магомедов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, на высоте 776.0. Нападение происходило с трех сторон, при этом Магомедов, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих.

В результате боестолкновения погибли 84 военнослужащих, а четверым причинены ранения различной степени тяжести.

Магомедову с учетом ранее вынесенного приговора назначено окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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