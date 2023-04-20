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Общество

В День донора псковские росгвардейцы сдали около 10 литров крови

Порядка десяти литров крови сдали сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области на станции переливания. Акция приурочена к Национальному дню донора, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: здесь и далее пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

«Росгвардейцы в повседневной деятельности постоянно видят людей, попавших в трудную ситуацию, нуждающихся в экстренной помощи, а зачастую и сами ее оказывают. Поэтому свободные от дежурства стражи порядка не остались в стороне и внесли посильный, добровольный вклад в дело помощи людям, которым она будет необходима», - говорится в сообщении.

Врачи поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что подобные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе в результате полученных травм или при проведении срочных и сложных операций.

Отмечается, что сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии участвуют в мероприятиях по сдаче крови на постоянной основе. 

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