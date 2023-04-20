Пушкинский заповедник открыл конференцию по садово-парковой тематике

12:26, 20 апреля 2023, ПАИ

Научно-практическую конференцию «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред» открыли сегодня, 20 апреля, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Предмет разговора специалистов-биологов — мхи, лишайники, грибы, водоросли, которые наравне с деревьями, кустарниками, другой растительностью «населяют» различные «зелёные зоны», в том числе и мемориальные парки Пушкинского заповедника.

«Эта тема не совсем привычна для наших традиционных конференций по садово-парковой тематике. Однако гости заповедника очень часто задают экскурсоводам множество «ботанических» вопросов, а то и требуют объяснений, почему мы не ухаживаем за деревьями, которые «поросли лишаём», и так далее. И на это наши экскурсоводы не всегда могут дать научно обоснованные ответы. Мы полагаем, что материалы нашей конференции, которые будут опубликованы в одном из ближайших выпусков музейного сборника «Михайловская пушкиниана», помогут сотрудникам музея и в то же время будут интересны самому широкому кругу читателей», - отметила главный хранитель музейных лесов и парков «Михайловского» Галина Пиврик.

Планируется, что в ходе работы двухдневной конференции будут озвучены и обсуждены более десяти докладов и сообщений, подготовленных исследователями из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Псковской области.