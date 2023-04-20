Михаил Ведерников побывал в расположении Псковской бригады спецназа в зоне СВО

12:20, 20 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в расположении Псковской бригады спецназа в зоне СВО. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью вернулся из расположения Псковской бригады спецназа и мотострелкового полка, где служит большое количество наших мобилизованных. Отвезли нашим бойцам несколько фур с грузом (противодроновые ружья, коптеры, кое-что из тактического снаряжения, стройматериалы, адресные посылки и многое другое)», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников посмотрел, как устроен быт военнослужащих, в каких условиях оказывается медицинская помощь, побывал на позициях, пообщался с командирами и бойцами.

«Приятно было услышать от командования, что псковские ребята достойно стоят на защите нашей страны. Со своей стороны продолжим оказывать всю необходимую помощь и поддержку. Новые заявки уже приняты в работу. Подробности чуть позже», - пообещал Михаил Ведерников.