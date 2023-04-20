Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников побывал в расположении Псковской бригады спецназа в зоне СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в расположении Псковской бригады спецназа в зоне СВО. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью вернулся из расположения Псковской бригады спецназа и мотострелкового полка, где служит большое количество наших мобилизованных. Отвезли нашим бойцам несколько фур с грузом (противодроновые ружья, коптеры, кое-что из тактического снаряжения, стройматериалы, адресные посылки и многое другое)», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников посмотрел, как устроен быт военнослужащих, в каких условиях оказывается медицинская помощь, побывал на позициях, пообщался с командирами и бойцами.

«Приятно было услышать от командования, что псковские ребята достойно стоят на защите нашей страны. Со своей стороны продолжим оказывать всю необходимую помощь и поддержку. Новые заявки уже приняты в работу. Подробности чуть позже», - пообещал Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 апреля 2023

Лития прошла на могиле Пушкина в Святогорском монастыре

20 апреля 2023

Пушкинский заповедник открыл конференцию по садово-парковой тематике
20 апреля 2023

Михаил Ведерников побывал в расположении Псковской бригады спецназа в зоне СВО
20 апреля 2023

В День донора псковские росгвардейцы сдали около 10 литров крови
20 апреля 2023

Молодежь приглашают на субботник в Корытовском лесопарке
20 апреля 2023

Открытие мотосезона состоится в Пскове 6 мая
20 апреля 2023

280 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за неделю
20 апреля 2023

В Пыталово открыли мемориальную доску герою СВО Андрею Михайлову

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...