Собрание в честь Дня местного самоуправления прошло в Пскове

12:55, 20 апреля 2023, ПАИ

В Пскове провели торжественное собрание в честь Дня местного самоуправления. В нем приняли участие глава города Борис Елкин, председатель городской Думы Александр Гончаренко, ветераны муниципальной службы администрации Пскова и гордумы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Перед мероприятием главным участникам торжества - ветеранам муниципальной службы - были вручены поздравительные открытки за подписью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и цветы. С Днем местного самоуправления их поздравил председатель ПГД Александр Гончаренко.

«Сегодня в этом зале собрались люди, которые посвятили нашему городу годы упорной работы и безупречной службы, которые подают пример высочайшего профессионализма, верности призванию и гражданскому долгу», - подчеркнул он.