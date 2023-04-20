Тестовая рассылка электронных повесток началась в Петербурге

12:59, 20 апреля 2023, ПАИ

Рассылка электронных повесток в тестовом режиме началась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил военный комиссар города Сергей Качковский, пишет РИА ФАН.

По его словам, уведомления приходят военнообязанным в личный кабинет на портале «Госуслуги». Вместе с тем ведется проработка оповещения местных жителей с помощью СМС-сообщений, пояснил Качковский.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки будут рассылаться в ходе весеннего призыва 2023 года в тестовом режиме и на данном этапе должны дублироваться традиционными способами. Кроме того, повестка будет считаться врученной через неделю с даты ее размещения в реестре.