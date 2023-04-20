Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские десантники вышли на боксёрский ринг за Кубок командующего ВДВ

Команда боксеров из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии представляет Псковскую область на всероссийских соревнованиях «Кубок командующего Воздушно-десантными войсками», который проходит в Ульяновске. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Фото: Псковская областная Федерация бокса

Регион представляют: Даниил Габов в весовой категории 60 кг, Ашот Кохликян в 63,5 кг, Евгений Кожевников в 67 кг,  Артур Кулаков в 71 кг, Евгений Грицаенко в 75 кг и Владислав Агаджанян в 80 кг. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 апреля 2023

Псковские десантники вышли на боксёрский ринг за Кубок командующего ВДВ
20 апреля 2023

Эксперт назвал Псковскую область идеальным местом для проведения авторалли
20 апреля 2023

Великолучанин сыграл в первом контрольном матче сборной России U-16
19 апреля 2023

Порховичи победили на межмуниципальном этапе Президентских состязаний

19 апреля 2023

Легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» пройдёт 4 мая
19 апреля 2023

Великолукские фигуристы заняли призовые места на областных соревнованиях
19 апреля 2023

Островичи привезли медали с первенства СЗФО по кикбоксингу
18 апреля 2023

Пскович завоевал три медали на «Донской регате»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...