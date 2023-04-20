Псковские десантники вышли на боксёрский ринг за Кубок командующего ВДВ

13:57, 20 апреля 2023, ПАИ

Команда боксеров из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии представляет Псковскую область на всероссийских соревнованиях «Кубок командующего Воздушно-десантными войсками», который проходит в Ульяновске. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Регион представляют: Даниил Габов в весовой категории 60 кг, Ашот Кохликян в 63,5 кг, Евгений Кожевников в 67 кг, Артур Кулаков в 71 кг, Евгений Грицаенко в 75 кг и Владислав Агаджанян в 80 кг.