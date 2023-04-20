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Общество

МП «Специализированная служба» ликвидируют в Пскове

План благоустройства и озеленения Пскова в этом году обсудил комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы под председательством Юрия Бурлина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Депутат Юлия Пожидаева задала вопрос по поводу ливневой канализации. По словам первого заместителя главы администрации города Ирины Ивановой, муниципальная «Специализированная служба» передает всю «ливневку» «Горводоканалу». Также она сообщила, что в скором времени эта служба будет ликвидирована, а всем ее сотрудникам уже предложены рабочие места на других муниципальных предприятиях Пскова.

«Как будет проходить в этом году борьба с борщевиком?» - поинтересовался депутат Григорий Стороненков. «Там, где это можно, будет проводиться обработка химикатами, где нельзя - будет производиться покос. Кроме того, подрядчик будет применять комбинирование этих методов», - ответила Ирина Иванова.

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