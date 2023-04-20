Юрист рассказал псковичам о поправках в законодательство о воинском учёте

13:33, 20 апреля 2023, ПАИ

Госдума приняла закон, который вводит новую цифровую систему воинского учета при призыве граждан на срочную службу. Что изменилось в законодательстве о военной службе для работодателей, объяснил директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Главным изменением является возможность отправки призывникам повесток в электронном виде. Хотя это касается в первую очередь самих призывников, работодателям тоже нужно быть готовыми скорректировать свою работу в части воинского учета.

Что необходимо учесть работодателям с учетом новых требований:

1) В соответствии с принятыми поправками работодатели могут получить повестки на своих работников через «Госуслуги». При получении такой повестки работодатель обязан будет оповестить о ней работника. Если работник откажется от ознакомления с повесткой в письменной форме, работодателю нужно будет поставить соответствующую отметку в повестке. С этого момента повестка будет считаться врученной.

2) Обмен информацией с военными комиссариатами сможет осуществляться через «Госуслуги», то есть если работодатель получит запрос от военкомата на портале, то ответить можно будет также через «Госуслуги». Там же можно будет направлять сведения, необходимые для ведения воинского учета, или сообщать о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных на таком учете состоять.

3) В соответствии с принятым законопроектом в случае нарушения гражданином законодательства о воинском учете (неявки в военкомат по повестке) в отношении него могут быть установлены определенные ограничения. В частности, такому гражданину могут приостановить право управления автомобилем или запретить выезд за границу РФ. Если трудовая функция работника связана с такими особенностями, работодателю следует учитывать возможность того, что работник временно может не иметь возможности выполнять свою работу (например, если он работает водителем и его временно лишили права управления автомобилем). В таком случае работодателю следует или отстранить работника от работы, или перевести его (с согласия) на другую работу (если это возможно).