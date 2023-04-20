Эксперт назвал Псковскую область идеальным местом для проведения авторалли

13:45, 20 апреля 2023, ПАИ

Идеальным местом для проведения авторалли назвал Псковскую область исполнительный директор промоутера чемпионата России по ралли – компании ASMG Артур Мурадян в интервью «Интерфаксу». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Интервью состоялось в преддверии этапа чемпионата «Уралхим Псков 2023», который пройдет в конце мая.

По словам Артура Мурадяна, Псков «очень удобно расположен для гонщиков из Северо-Западного федерального округа, из Москвы и других регионов Центрального федерального округа». В регионе достаточное количество гостиничной инфраструктуры, подходящее количество дорог для проведения соревнований, отметил он.

«Ралли способно создать имидж региону, привлечь туристов, стимулировать бизнес строить гостиницы», — уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что часть дорог в пяти районах Псковской области перекроют из-за ралли в конце апреля в рамках подготовки к седьмому этапу Кубка России по ралли «Голубые озера - 2023» и третьему этапу чемпионата России по ралли «Псков–2023».