Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Чистые игры» пройдут в Пскове 22 апреля

Принять участие в соревнованиях по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов «Чистые игры» приглашают всех желающих. Мероприятие пройдет в микрорайоне Овсище, на берегу реки Великой (улица Отрадная) в Пскове 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы состязаний. 

Команды в течение часа будут состязаться в категориях «Семейная», «Друзья», «Корпоративная». Количество участников ограничено - от одного до четырех человек. За собранный мусор будут начисляться баллы, которые зачтутся при подведении итогов соревнований. При этом за раздельный полагается больше баллов. 

Фото: сайт организатора «Чистые игры»

Программа мероприятий опубликована на сайте организатора. В нее входят: сбор и регистрация участников в 12:00; основная часть, включающая состязания по сбору мусора и конкурс «Лучшая находка»; с 15:00 пройдет награждение победителей.

Для участия необходимо зарегистрировать свою команду на странице игры на сайте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 апреля 2023

Движение автомобилей по Троицкому мосту в Пскове закроют в мае
20 апреля 2023

Андрей Ульянов назначен замглавы администрации города Пскова
20 апреля 2023

Что необходимо сделать перед началом дачного сезона, рассказали агрономы
20 апреля 2023

В Дно пройдет торжественная церемония зажжения Вечного огня
20 апреля 2023

Формирование комфортной городской среды обсуждают в медиацентре ПАИ
20 апреля 2023

Схема движения автобусов изменится в Пскове 3-9 мая
20 апреля 2023

Движение автомобилей ограничат в Пскове во время подготовки к Дню Победы
20 апреля 2023

Лития прошла на могиле Пушкина в Святогорском монастыре


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...