«Чистые игры» пройдут в Пскове 22 апреля

14:44, 20 апреля 2023, ПАИ

Принять участие в соревнованиях по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов «Чистые игры» приглашают всех желающих. Мероприятие пройдет в микрорайоне Овсище, на берегу реки Великой (улица Отрадная) в Пскове 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы состязаний.

Команды в течение часа будут состязаться в категориях «Семейная», «Друзья», «Корпоративная». Количество участников ограничено - от одного до четырех человек. За собранный мусор будут начисляться баллы, которые зачтутся при подведении итогов соревнований. При этом за раздельный полагается больше баллов.

Программа мероприятий опубликована на сайте организатора. В нее входят: сбор и регистрация участников в 12:00; основная часть, включающая состязания по сбору мусора и конкурс «Лучшая находка»; с 15:00 пройдет награждение победителей.

Для участия необходимо зарегистрировать свою команду на странице игры на сайте.