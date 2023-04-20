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Происшествия

Великолучанин заключен под стражу за разбойное нападение

Ранее судимый 44-летний житель Великолукского района обвиняется в разбойном нападении. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

По версии следствия, ночью 17 апреля обвиняемый открыто и с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитил у потерпевшей имущество на общую сумму более 33 тыс. рублей. Его добычей стали цепочка и телефон.

Великолучанину избрана мера пресечения согласно части 1 статьи 162 УК РФ в виде заключения под стражу сроком по 17 июня включительно. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

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