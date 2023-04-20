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Общество

Андрей Ульянов назначен замглавы администрации города Пскова

Андрей Ульянов назначен заместителем главы администрации города Пскова с 21 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Он будет курировать комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел предпринимательства и потребительского рынка, и отдел рекламы и нестационарной торговли.

Андрей Ульянов родился и вырос в Пскове, имеет высшее юридическое образование, проходил службу в органах государственной безопасности России.

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