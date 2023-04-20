Межрегиональные соревнования спасателей проходят в Пскове

16:43, 20 апреля 2023, ПАИ

Второй этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте в 2023 году» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В соревнованиях участвуют 11 команд из СЗФО, состоящих из четырех пожарных-спасателей с аттестацией на право проведения аварийно-спасательных работ. Участники демонстрируют свое мастерство в ликвидации последствий ДТП. Им необходимо оперативно при помощи аварийно-спасательных инструментов деблокировать условно пострадавших из автомобиля, потушить возгорание и оказать первую помощь.

На данный момент команды Республики Коми, Псковской области и Санкт-Петербурга уже выступили. Готовятся к старту ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный центр Вытегра» и Архангельский АКАСЦ МЧС России.