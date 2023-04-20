«И пальцы просятся к перу»: мастер-класс прошел в Пушкинском заповеднике

16:23, 20 апреля 2023, ПАИ

Мастер-классы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» посетили восьмиклассники из Псковского лицея экономики и основ предпринимательства № 10, а также студенты Псковского медицинского колледжа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Занятия проходили на выезде, в Пскове, в Доме Беклешова (Георгиевская, 4), где сейчас работает представительство Пушкинского заповедника.

Мастер-классы, которые провела педагог, методист по музейно-образовательной деятельности Елена Фёдорова, называются пушкинской строкой: «И пальцы просятся к перу…». Речь на них идёт о письменных принадлежностях и об эпистолярной культуре пушкинской эпохи. Участники попробовали написать письмо или создать рисунок настоящим гусиным пёрышком, «как Александр Сергеевич».

Всего на четырёх мастер-классах побывало 60 человек, занятия проходили в рамках государственной просветительской программы «Пушкинская карта».