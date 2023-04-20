Псковская область входит в число лидеров по продажам в сфере туруслуг – эксперт

17:34, 20 апреля 2023, ПАИ

Псковская область входит в число лидеров среди российских регионов по продажам в сфере туристических услуг, сказала исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на конференции по сельскому туризму в Пскове 20 апреля, передает корреспондент ПАИ.

«Псков, безусловно, входит в число лидеров продаж в сегменте как самостоятельного, так и организованного туризма не только в Северо-Западном федеральном округе, но и по всей стране», – сказала Майя Ломидзе.

Слабым местом региона она назвала пропускную способность псковских туроператоров. По её словам, потенциально можно увеличить объем туристов в два раза.

Также она считает, что для привлечения туристов Псковской области не хватает качественного продвижения в других регионах. При этом здесь проходит множество событий, которые могут заинтересовать туристов из городов Северо-Запада, но эти же мероприятия не могут выйти на федеральный уровень, заметила эксперт.