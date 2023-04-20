Жители и гости Великих Лук увидят ночное свечение аэростатов

17:08, 20 апреля 2023, ПАИ

Ночное свечение аэростатов увидят жители и гости Великих Лук на территории крепости. Об этом сообщает портал Luki-News.

С 11 по 17 июня в Великих Луках пройдет 27-я Международная встреча воздухоплавателей. На участие в соревнованиях подали заявки уже более 20 пилотов.

Судья-измеритель Елена Лексунова и штурман, блогер и воздухоплавательный обозреватель Дмитрий Иванов рассказали, что в этом году ночное свечение можно будет увидеть на территории Великолукской крепости.

«В этом году планируется свечение в крепости, и оно будет намного интереснее. В прошлом году было не очень удобно, когда свечение было разделено на двух локациях», – отметила Елена Лексунова.

Дмитрий Иванов добавил, что Великолукская крепость самобытна и вмещает большое количество аэростатов.

В этом году в программу мероприятий чемпионата России по воздухоплаванию также традиционно войдут массовый взлет аэростатов из исторического центра Великих Лук и зрелищное соревнование «Кей-граб».