Премьера спектакля по китайскому роману прошла в псковском драмтеатре

17:39, 20 апреля 2023, ПАИ

Новый спектакль «Лягушки» по роману современного китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня представили зрителям в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Первый премьерный показ прошел с аншлагом, зрители оставили множество восторженных отзывов. Высоко оценили значимость постановки «Лягушек» в России и эксперты-востоковеды», - отметили в учреждении.

Псковский театр драмы – первый государственный театр России, обратившийся в XXI веке к современной литературе Китая.

«Я бы обратил внимание на грандиозность и эпохальность происходящего события, – прокомментировал выход спектакля в Пскове первый заместитель декана восточного факультета СПбГУ профессор Алексей Родионов, – потому что современная китайская литература на российскую большую сцену не выходила больше тридцати лет».

По его словам, это первая серьезная попытка, которая значима не только в контексте развития российско-китайских культурных связей, а также важна для культуры. «Рядом с нами находится огромная цивилизация с длительной историей и богатейшей культурой, о которой мы почти ничего не знаем. В решении этой проблемы большое место отведено театру, поэтому я считаю, что каждый россиянин должен посмотреть спектакль «Лягушки», - подчеркнул Алексей Родионов.

После первого премьерного показа зрители опубликовали больше тридцати восторженных отзывов в соцсетях. «Великолепная постановка. Глубокий, динамично развивающийся сюжет, который ни на одну минуту не оставляет без внимания. Отличная игра актеров, в некоторых моментах казалось даже, что смотришь хорошо смонтированный фильм. Этот спектакль хочется посмотреть снова», – поделилась Ирина Иванова.

«Спасибо за праздник для души! – отметила Гюльнара Коваленко. – Великолепное сочетание музыкального и звукового оформления с игрой актеров, видеоэффектами, прекрасными костюмами. На четыре часа я забыла обо всем!».

Зрители отмечают блестящую работу актерского состава, в частности исполнителей главных ролей Линды Ахметзяновой и Сергея Скобелева, восхищаются эффектными и детально продуманными костюмами, живым инструментальным сопровождением и, несмотря на серьезность темы, динамичную, легкую подачу и разнообразную эмоциональную тональность, рассказали в театре.

Роман «Лягушки» был написан прозаиком Мо Янем в 2009 году. В 2011-м произведение было удостоено престижной китайской литературной награды – премии Мао Дуня, а в 2012-м автор получил Нобелевскую премию по литературе. Действие «Лягушек» происходит в уезде Гаоми провинции Шаньдун на протяжении более чем пятидесяти лет – с 1950-х до начала XXI века. Необычайно одаренная акушерка Вань Синь становится беспощадным борцом за ограничение рождаемости.

Инсценировку романа написал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. Режиссер спектакля – Никита Кобелев (Москва), художник – Нана Абдрашитова (Москва), художник по свету – Игорь Фомин (Санкт-Петербург), видеохудожник – Илья Старилов (Москва), хореограф – Илона Гончар (Псков).

Актерский состав: Линда Ахметзянова, Сергей Скобелев, Галина Шукшанова, Виктор Яковлев, Наталья Петрова, Александра Кашина, Александр Овчаренко, Анна Шуваева, Максим Плеханов, Денис Кугай, Андрей Ярославлев, Роман Сердюков, Мария Фомина, Валентина Банакова, Георгий Болонев, Даниил Иванов, Анатолий Кузьмин, Камиль Хардин, Ярослав Погодин.

Следующие показы премьерного спектакля «Лягушки» пройдут в Псковском театре драмы 28 апреля, 31 мая и 1 июня. Билеты можно приобрести на сайте театра.

Автор оригинала: Мо Янь (Китай). Спектакль авторизирован Китайским литературным авторским обществом.